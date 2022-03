Rivoluzione in vista per il PSG, dopo la disfatta in Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Mauricio Pochettino potrebbe lasciare presto la panchina della squadra francese, e tra i nomi dei dieci possibili candidati a sostituirlo è spuntato anche quello del tecnico della Juve Massimiliano Allegri. Nella lista figurano poi altri tre allenatori italiani: l'interista Simone Inzaghi, l'ex bianconero Antonio Conte, attualmente al Tottenham, e Thiago Motta dello Spezia.