Dopo averci pensato il Barcellona, ora è il Psg che sta valutando se fare un tentativo per Mattia De Sciglio. Secondo il Mundo Deportivo, proprio il Barça, ancora alla ricerca di uin terzino sinistro, ha virato obiettivo puntando Bernat del Psg, che di conseguenza torna sul terzino bianconero per sostituirlo. Già a gennaio i francesi erano stati vicini a De Sciglio, inserito in uno scambio con Kurzawa pcon la Juve che si era tirata indietro all'ultimo. Ora il nome dell'ex milanista torna di moda per il Psg, l'asse Torino-Parigi si infiamma di nuovo.