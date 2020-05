Futuro in bilico per Thomas Meunier. Il terzino sinistro è entrato nel mirino di Inter e Juventus ancora di più interessate al giocatore visto che si può prendere a zero dal 30 giugno, giorno in cui scadrà il suo contratto con il Psg. La Ligue 1 è ufficialmente conclusa, ma il giocatore ancora non ha ancora scelto se rinnovare o svincolarsi. Nei mesi scorsi si era fatto avanti anche il Borussia Dortmund, che secondo la stampa francese aveva trovato l'accordo col giocatore ma il coronavirus ha bloccato tutto.