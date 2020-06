Layvin Kurzawa, che è rimasto sotto contratto fino a martedì 30 giugno, ha già accettato un mini accordo, così come Thiago Silva, per giocare con il PSG fino alla fine della stagione. Un accordo speciale fatto a causa del coronavirus. La proroga di quattro anni di Kurzawa dovrebbe essere ufficializzata in settimana secondo quanto riporta Le Parisien.