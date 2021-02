1









"Moise Kean non è una sorpresa". Così, il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, ha parlato dell'attaccante azzurro. Ecco le sue dichiarazioni.



NON MI SORPRENDE - "La prestazione di Moise Kean con il Barcellona non mi sorprende. Se così fosse staremmo parlando di una scommessa. Conosciamo benissimo il suo potenziale, e quello che può dare. Ha solo confermato ciò di cui eravamo già convinti. Nessun giocatore ci sorprende, se puntiamo su un giovane o su posizioni diverse è perché lo abbiamo già visto in allenamento, sappiamo ciò di cui è capace".