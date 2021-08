L'allenatore del Paris Saint-Germainha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda partita di Ligue 1, in programma domani sera al Parco dei Principi contro lo Strasburgo. Ecco le sue parole sul mercato:- "La società ha fatto un lavoro incredibile in questa sessione: la nostra è una squadra di tante stelle da far giocare bene insieme. L'arrivo di Messi ha portato tanta energia positiva a tutto il gruppo. Tutti i tecnici vogliono allenare grandi giocatori, e per me è bello avere una rosa così abbondante».- "Kylian è un nostro giocatore e continuerà a giocare con noi. Lo ha già detto il presidente nella scorsa conferenza. Anche Mauro è un giocatore importante per noi: non ci sono motivi che ci spingono a pensare alla sua partenza".