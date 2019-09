Il tecnico del Psg, ​Thomas Tuchel, ha parlato alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro lo Strasburgo. Ovviamente, il tema caldo a Parigi è ancora Neymar, così l'allenatore tedesco ha parlato della situazione del brasiliano all'interno del gruppo. Poi, ha anche aperto alla possibilità che Icardi possa debuttare con la sua nuova maglia. Due giocatori che hanno incendiato il mercato della Juventus.



LE SUE PAROLE - "Neymar sarà reintegrato in squadra. Sono felice che il mercato si sia concluso, ora è tutto più chiaro. Abbiamo un gruppo importante, composto da giocatori di molto talento, carattere e personalità. Adesso, poi, è anche certo che avremo Ney con noi. E così, anche lui può tornare di nuovo a concentrarsi. Posso capire anche che tutti i tifosi non siano contenti di quello che si è creato, ma non posso regolare io certe reazioni. Credo però che sia necessario mettere un punto su questo argomento. È un giocatore del PSG e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivo. Icardi? Deve trovare il suo ritmo, ma il fatto di averlo dalla nostra è molto positivo. Domani potrebbe giocare, anche se non so se sia pronto per 60 o 90 minuti. Non vedo lui e Cavani in concorrenza, anzi, potrebbero anche giocare in coppia. Avendo tanti attaccanti ci serve una certa empatia".