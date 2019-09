Leandro Paredes è ai margini del Psg. Una sola gara da titolare da inizio stagione, il centrocampista argentino è finito tra le ultime posizioni nelle gerarchie di Tuchel. Preso a gennaio scorso per 40 milioni dallo Zenit dopo essere esploso nella Roma, nel prossimo mercato per Paredes potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.



IDEA JUVE - Come riporta calciomercato.com, infatti, i suoi agenti stanno lavorando per provare a spostare il giocatore in prestito con un riscatto giò fissato e il Psg a gennaio potrebbe aprire a questa ipotesi se Tuchel continuerà a non utilizzarlo. Paredes è sempre piaciuto al ds della Juventus Paratici, che nel prossimo mercato potrebbe pensare di intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo.



LE ALTRE - Il giocatore tornerebbe volentieri a lavorare con Giampaolo che l'ha già avuto a Empoli: il Milan in estate non ha avallato operazioni in prestito, ma se dovesse cambiare idea potrebbe essere una possibile pista. L'Inter ha bisogno di centimetri in mezzo al campo, ma se dovesse partire Borja Valero i nerazzurri potrebbero pensare al giocatore del Psg come vice Brozovic. Leandro Paredes è ai margini al Psg e vuole tornare in Italia, i riflettori del mercato si accendono su di lui.