Prima in assoluto peralla guida delSaint. Il nuovo allenatore è già chiamato ad alzare un trofeo: questa sera si disputa la Supercoppa di Francia, con i parigini che affronteranno dalle 20 il Nantes.- Leandronon figura nell'undici titolare del Psg: a centrocampo, Galtier gli ha preferito. Una scelta netta, che può avere motivazioni anche dettate dal mercato. L'argentino è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera, anche se l'operazione non è definita. Paredes si accomoda così in panchina, con Icardi e Diallo. Altri giocatori in uscita.Psg: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, N.Mendes; Messi; Sarabia, Neymar Jr.Nantes: Lafont (c); Appiah, Girotto, Pallois; Castelletto, Sissoko, Chirivella, Coco; Blas; Guessand, Simon