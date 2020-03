L'Inter ha puntato parecchio sulla possibile cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, dopo averlo spedito in prestito in Francia agli sgoccioli dello scorso mercato. Un investimento da 70 milioni che, però, non sembra più esser così certo: infatti, dopo un momento da grandi numeri, Icardi è scalato nelle gerarchie, arrivando ad un ruolo marginale, come riporta La Gazzetta dello Sport. Una situazione scomoda per l'inter, che vede sempre lo spettro incombente della Juventus sull'argentino, con i bianconeri pronti a cogliere la palla al balzo.