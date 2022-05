Una super offerta per Zidane. Come si legge su Mundo Deportivo, il faccia a faccia tra il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, e l'allenatore francese Zinedine Zidane è già avvenuto nella capitale parigina, dove Zizou si è recato per assistere in prima persona alla finale di Champions League di sabato scorso. Sarà necessario vedersi ancora, ma il PSG vuole rendere Zidane l'allenatore più pagato al mondo con 25 milioni l'anno, uno in più di Simeone (Atletico Madrid).