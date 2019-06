Nonostante la corte del Barcellona, il Paris Saint-Germain non si pone limiti per Matthjis De Ligt. Il centrale difensivo dell’Ajax è apprezzato dal club parigino, come testimoniato dall’incontro nella capitale francese con l’agente del giocatore Mino Raiola per trattare il suo arrivo. Secondo il Daily Mail, la squadra vincitrice delle ultime due Ligue 1 sarebbe arrivata al punto di offrire più di 15 milioni di euro per il giocatore. Una cifra notevole, una delle più elevate per un difensore. Di fronte a questi numeri, si complica la posizione della Juventus, a lungo in corsa per il giocatore, ma ora difficilmente in grado di sostenere l’asta folle. A meno che lo stesso De Ligt non si impunti e decida di trasferirsi a Torino.