Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sembra ormai lontano dalla Lazio. Il centrocampista serbo è dato in partenza dai biancocelesti con i quali ha alzato al cielo la Coppa Italia. Nelle ultime settimane la sfida per il suo cartellino riguardava la Juventus ed il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i parigini sarebbero in vantaggio sui bianconeri, anche se la fumata bianca della trattativa sembra ancora lontana. L'offerta arrivata alla Lazio sarebbe di 80 milioni: una cifra gradita dai biancocelesti che la impiegherebbero sul mercato in entrata. La Juve, dal canto suo, non perde le speranze, contando sulla preferenza del giocatore, ma al contempo si concentra su due possibili colpi a centrocampo: il primo riguarda Adrien Rabiot, svincolato proprio dal PSG, e Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.