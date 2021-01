11









Rinnovo in bilico, offerte in arrivo. La Juve e Paulo Dybala ancora non hanno approcciato il tema nuovo contratto e così arrivano le prime indiscrezioni sulle offerte dell'estero. Voci che si rincorrono dalla Francia, da L'Equipe precisamente, riprese anche SportMediaset, che racconta come il classe 1993 sia al centro dei pensieri di... Mauricio Pochettino. Il nuovo allenatore lo vorrebbe al Psg, così come lo avrebbe voluto al Tottenham anni fa, e non c'è andato poi lontano...



RINNOVO E OFFERTA - La Juve e Dybala non si incontreranno prima di febbraio, così il futuro della Joya resta sospeso in attesa di capire se accetterà l'offerta di rinnovo a 10 milioni di euro a stagione o chiederà cifre più alte. In Francia assicurano che il Psg sarebbe pronto a garantirgliene 15 netti di ingaggio all'anno. E alla Juve? In caso di partenza (probabile) di uno tra Neymar e Mbappé Leonardo presenterà un’offerta con base di partenza a 60 milioni. La Juve lo valuta 80 milioni, ma i bianconeri potrebbero accettare 70 milioni con bonus per chiudere, specialmente in caso di mancato rinnovo.