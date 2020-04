Secondo quanto raccolto da Le Parisien, il Paris Saint Germain starebbe studiando una strategia differente rispetto a quella di molti club europei per facilitare il rientro in Francia dei suoi calciatori stranieri (il caso più significativo è quello di Neymar). Per accorciare i tempi del rientro in squadra ed evitare le 2 settimane canoniche di quarantena, il PSG vorrebbe fare immediatamente un doppio tampone che, se negativo, autorizzerebbe il ritorno all'attività degli atleti.