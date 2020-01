Secondo quanto riporta Le 10 Sport, il Psg lavora per formare una squadra giocane e forte, con Leonardo che osserva tanti giocatori italiani. Non c'è solo De Sciglio nella lista dei francesi, ma anche altri due obiettivi per il mercato invernale: Emre Can e Sandro Tonali, 19enne Brescia, che piace anche alla Juve.