Ilsi è inserito nella corsa per. Sul fuoriclasse del, oltre ai Red Devils, è concreto l'interesse del Chelsea. Lo riporta Foot Mercato. Il Paris segue anche attaccanti oggi in Italia: il primo obiettivo per il futuro sarebbe oggi Victor Osimhen. Ma sgravandosi di un impegno così importante come quello pattuito con il brasiliano, occhio anche a Dusan