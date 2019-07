Il nuovo sogno proibito della Juventus si chiama Neymar. L'attaccante brasiliano è dato per partente dal Paris Saint-Germain, deciso a cercare nuovi stimoli dopo un biennio non all'altezza delle aspettative. I bianconeri ci provano, ma sarà una lunga trattativa. Anche perché il giocatore è rientrato in gruppo con il PSG e partirà con i compagni per la trasferta in Asia.