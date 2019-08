Il futuro di Neymar resta tutto da definire. L'asso brasiliano si è ormai ripreso dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla scorsa Copa America, vinta dal suo Brasile in finale contro il Perù. La sua volontà pare ormai chiara: lasciare Parigi e tornare in Spagna, o al Barcellona o al Real Madrid. Difficile che possa andare in porto l'operazione con la Juventus, cui è stato accostato dalla Spagna. Intanto, però, Neymar torna ad allenarsi con il PSG e manda un segnale di mercato, almeno ai tifosi del club francese.