Soltanto 1-1 per il, nella sfida che ha visto la squadra digiocare una classica del calcio francese: l'avversario di questo turno, infatti, era proprio il Monaco.Monaco che è andato in vantaggio già al ventesimo, grazie alla rete del centravanti Volland; soltanto al 70' è arrivato il pari del Paris, su calcio di rigore trasformato da Neymar. Un Psg dunque vulnerabile, che ha mantenuto un possesso schiacciante ma comunque subito 3 occasioni nitide da parte dei monegaschi. Nota a parte:, in panchina, non è sceso in campo. E ha salutato tutti.