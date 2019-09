Secondo quanto riportato da Le Parisienne, il belga del Psg Thomas Meunier sta spingendo per ottenere il rinnovo. Il giocatore, uno degli obiettivi di Paratici a zero, per la prossima estate, era stato offerto dal Psg per portare De Sciglio in Francia. Così, Meunier preme per restare, saltata la trattativa: Leonardo non sembra però convinto e potrebbe avere altre opzioni per il futuro del giocatore.