Kylian Mbappé, dopo la tripletta al Barcellona, ha parlato a RMC del suo immediato futuro: "La maglia del Paris Saint Germain per me è qualcosa di molto importante, è nel mio cuore. Il futuro? Sarei stupido se decidessi il mio futuro su una singola partita. La verità è che stiamo riflettendo, stiamo vedendo per il lungo termine. Ho sempre detto che sono felice qui". Il francese ha portato il pallone a casa dopo la sfida del Camp Nou: una tripletta pazzesca, che proietta di fatto il Paris ai quarti di finale della competizione. Ecco, dopo la finale dello scorso anno, la ripartenza dei francesi è statao di livello assoluto.