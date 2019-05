Ormai il caso Mbappé è deflagrato in tutta la sua potenza lasciando stupito il Paris Saint-Germain. L’attaccante francese si è detto fortemente deluso dall’atteggiamento del club, al punto da far capire di essere pronto a ripartire “da un altro progetto”. Le sue parole hanno fatto il giro del mondo ed il compagno di squadra Marquinhos non le ha mandate a dire: “Kylian è uno dei giocatori migliori ed ha una personalità molto forte. Ma il club è più importante del singolo. Il PSG vale più dei giocatori che indossano questa maglia”. Insomma, Mbappé sembra essere stato scaricato anche dalla squadra. Real Madrid e Juventus si tengono pronte per scatenarsi in un’asta di mercato milionaria per assicurarsi il fuoriclasse francese.