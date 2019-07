Nonostante l'annuncio di una riconferma sui propri social, il futuro di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain non è affatto scontato. Il giocatore del club parigino è tentato dall'addio con il Real Madrid in pole. Il direttore sportivo dei francesi, Leonardo, ha ammesso di non poter garantire la permanenza del giocatore. Insomma, si aprono interrogativi importanti. Il Real, dal canto suo, è pronto a farsi avanti, ma prima deve monetizzare dalle cessioni. Uno dei pezzi pregiati in vendita è Isco. Un profilo che piace fortemente alla Juventus. Secondo quanto riportato da Marca nei giorni scorsi, il cartellino dello spagnolo costerebbe 80 milioni di euro.