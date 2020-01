Kylian Mbappé è il grande sogno di Fabio Paratici per il dopo Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di As, l'attaccante ha parlato dei suoi idoli, tutti e due legati in qualche modo alla Juventus: "E' uno dei giocatori che apprezzo di più nel calcio di oggi e ho anche avuto la fortuna di affrontarlo. Il mio idolo da piccolo era Zidane, non potrebbe essere altrimenti per un francese".