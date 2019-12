Kylian Mbappé è il grande sogno della Juventus e di Fabio Paratici, che ha individuato in lui l'obiettivo numero uno per il dopo Cristiano Ronaldo. Eletto miglior giocatore francese del 2019 da France Football, l'attaccante del Psg ha parlato della sua crescita: "La gente pensa che Kylian sia cambiato, ma non è così. Gioco per essere decisivo e importante per la squadra. Quando hai diciassette o diciotto anni osi un po’ di meno perché non hai ancora mostrato nulla, devi rispettare una certa gerarchia e passare la palla al più forte. Ora la palla viene data a me e ne approfitto di più. Neymar? Con lui non c'è nessuna rivalità".