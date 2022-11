, difensore centrale e capitano del Psg, ha parlato dopo la gara contro la Juve: "Se ci siamo resi conto che il Benfica stava dilagando contro il Maccabi Haifa? No. E' stato tutto troppo veloce - dice a Tmw - sapevo che il Benfica stava vincendo ma solo alla fine che stavano facendo tutti questi gol. Era già dura venire a Torino e vincere contro la Juventus, il Benfica ha fatto un grande risultato ma il calcio è questo".- "Contro di noi ha fatto due grandi gare. Non è la loro migliore stagione ma sono state due gare toste e dure, abbiamo sempre difficoltà contro queste squadre. Hanno talento, lavorano, vedranno loro cosa gli mancherà ma hanno i giocatori. E' stata dura anche con tanti giocatori forti"."L'ultima volta è stato con noi e ha giocato benissimo. A me fa piacere vedere una Nazionale forte con giocatori che stanno facendo così bene. Non so come stia, ma se gioca con l'Inter va benissimo... Arriveranno le liste ma se ci sarà, sarò contento: è bravo, lavora duro. Sergio Ramos al Mondiale? Aspetto tutti i miei compagni, è un piacere giocarci, è un campione, ha voglia e fame di lavorare e cercare sempre il meglio, gli auguro il meglio e di essere al Mondiale in Qatar".