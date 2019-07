La Juventus sta cercando di concludere rapidamente l'affare De Ligt, anche se non perde di vista altri obiettivi. In difesa, uno dei nomi caldi accostati ai bianconeri è stato quello di Marquinhos. Il brasiliano ex Roma era dato in partenza, con i campioni d'Italia in netto vantaggio sulla concorrenza. Attualmente, però il centrale difensivo ha deciso il suo futuro: niente cessione, si continua al PSG.