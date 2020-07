Nonostante sia stata una delle poche nazioni ad aver stoppato il campionato, la Francia è stata la prima a riammettere il pubblico negli stadi. Lo abbiamo visto pochi giorni fa nell’amichevole tra Paris Saint-Germain contro il Le Havre, lo vedremo anche stasera nella finale di Coppa di Lega. Come riporta RMC Sport, PSG-Lione verrà giocata a porte parzialmente aperte, come la finale di coppa di Francia vinta dai parigini: ci saranno 5.000 tifosi distribuiti nei vari settori dello Stade de France, in modo da rispettare le direttive del governo francese.