Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, il ds del Psg Leonardo ha parlato di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in Francia: "Ora siamo concentrati sulla stagione in corso - ha detto l'ex milanista - non c'è nessuna trattativa avviata e per ora stiamo lavorando soltanto sui rinnovi di contratto dei nostri giocatori. Ma monitoriamo costantemente il mercato... Vale per Ronaldo come per Messi".