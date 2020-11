1









"Ronaldo? Noi possiamo permettercelo, a volte succedono cose straordinarie". Così Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, ha parlato rispondendo alle domenda dei tifosi su Twitter e aprendo le porte a un clamoroso colpo: "E' normale che venga accostato al Psg. Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato".



MBAPPE' E NEYMAR - “I primi due hanno un contratto fino al 2022. Da tempo abbiamo avviato un dialogo, ma adesso le cose cominciano a essere più chiare e le discussioni si faranno più intense. È nostro obiettivo costruire il futuro con loro, anche perché penso che il Psg, contrariamente ad altri a fine ciclo o in crisi, fa parte invece di quei club destinati a imporsi nei prossimi cinque anni".



ICARDI - "Quando lo abbiamo preso erano tutti d'accordo. L'opzione era da 70 milioni e l'abbiamo abbassata. Ora è infortunato e in cattiva forma ma forse fra 5 anni parleremo di un giocatore importante per il PSG, così come già lo è stato l'anno scorso”.



KEAN - “Sono molto contento, il suo impatto è stato molto positivo, ma non abbiamo un'opzione d’acquisto".