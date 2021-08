Dure dichiarazioni di Leonardo, direttore generale del Paris Saint Germain, a RMC Sport: "Non abbiamo fatto molte comunicazioni pubbliche riguardo al futuro di Mbappé, ma la nostra posizione è sempre stata quella di tenere Kylian e di estendere il suo contratto. Questo è sempre stato il nostro obiettivo e lo è ancora".



OFFERTE DI RINNNOVO - "Abbiamo fatto due offerte importanti a Kylian: una che lo poneva al vertice della rosa due mesi fa e una al di sopra di quei giocatori molto di recente. Vogliamo dimostrargli che è un giocatore importante, al centro del progetto, ma non al di sopra del progetto".



IL REAL - "Rispetto alla posizione del Real, a me sembra una strategia per avere poi un no da parte nostra, per dimostrare di aver provato a fare di tutto e aspettare un anno per averlo libero. Il Real Madrid si comporta così da due anni, non è corretto, illegale anche perché ha contattato il giocatore. Per noi è inaccettabile, perché non è corretto. Questa è la prova stessa della strategia: arriva un'offerta a un anno dalla scadenza del contratto ea 7 giorni dalla fine del mercato. Vogliono il rifiuto per mostrare che hanno provato di tutto e iniziare a negoziare per il prossimo anno"



OFFERTA RIFIUTATA, MA SE VUOLE ANDARE... - "Sì, ma non tratteniamo nessuno. Se qualcuno vuole andarsene e le nostre condizioni sono soddisfatte, vedremo. Ma abbiamo creato un sogno con i nostri giocatori quest'estate e non permetteremo a nessuno di distruggerlo. L'offerta è considerata ben lontana da ciò che Kylian rappresenta oggi. Anche noi dobbiamo girare parte di questi soldi al Monaco e riteniamo che la proposta non sia sufficiente".

160 MILIONI - "Non posso confermare i numeri, ma sono lì vicini. È meno di quanto l'abbiamo pagato. Ma è soprattutto il modo di fare il Real Madrid che non ci piace".



VUOLE ANDARSENE - "Kylian Mbappé vuole andarsene, mi sembra chiaro. Se il Real Madrid fa un'offerta, mi sembra chiaro... Io do una posizione, che credo sia chiara a tutti. Non possiamo, l'ultima settimana di mercato cambiare i nostri piani. Se vuole andarsene, non lo tratterremo, ma alle nostre condizioni".



PROMESSA PER L'ADDIO - "Con Kylian abbiamo parlato molto, ci ha sempre detto le stesse cose. Kylian ha sempre promesso che non lascerà il club a parametro zero. Questo è sempre quello che ci ha detto. Non abbiamo mai aperto la porta a una partenza. Mai. La gente dice che io voglio vendere e Nasser non vuole, ma io o Nasser pensiamo la stessa cosa. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Difendiamo il club".



NON PARLEREMO CON IL REAL - "Non abbiamo intenzione di parlare di nuovo con il Real Madrid. La scadenza è il 31 agosto a mezzanotte. Così è il mercato e noi siamo stati chiari: lo teniamo e allunghiamo il contratto. Ma non lo lasceremo andare per meno di quello che abbiamo pagato quando dobbiamo ancora dei soldi al Monaco".



PIANO B - "Al momento non sto preparando nulla sul mercato. Ha un anno di contratto, vogliamo prolungarlo. Non abbiamo mai pensato a un piano B. Abbiamo creato un'atmosfera molto positiva. Non permetteremo a nessuno di cambiarla".