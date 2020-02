La Juventus continua a seguire da lontano la situazione di Kylian Mbappé. Il Psg ha proposto più volte il rinnovo all'attaccante francese che però non ha mai preso in considerazione la possibilità di un prolungamento. Nei giorni scorsi Mbappé è stato protagonista di un episodio che ha fatto discutere: Tuchel lo sostituisce contro il Montpellier a 20' dalla fine con il risultato già scritto (5-0), ma l'attaccante va su tutte le furie. A parlare della reazione di Mbappé è il ds del club Leonardo a Canal +: "Ho sentito dire cose su Mbappé, sulla sua personalità, che non mi sono piaciute. Se un giocatore abbandona il campo e parla con l'allenatore, ha una colpa. Parleremo di questo e lo risolveremo. Ma dire che è un bambino viziato, non lo accetto, perché è una persona adorabile, oltre che un giocatore fantastico".