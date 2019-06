Ritorno in vista in casa Paris Saint-Germain. Il club parigino sta pensando di affidare la conduzione tecnica all’ex Direttore Sportivo del Milan Leonardo. Per il brasiliano si tratterebbe di una seconda esperienza con la società campione di Francia. L’obiettivo principale è comunque abbastanza chiaro: il ds dovrà contribuire a portare a Parigi Matthjis De Ligt. Il difensore olandese dell’Ajax è un pallino fisso del PSG ed i vincitori delle ultime due Ligue 1 non intendono tirarsi indietro dalla sfida di mercato che vede coinvolte anche Barcellona e Juventus. I bianconeri continuano a lavorare nell’ombra temporeggiando e valutando quando farsi avanti per provare a chiudere l’operazione. Un colpo estremamente complesso.