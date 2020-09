Leonardo, dirigente del Psg, ha commentato così il mercato dei francesi.



MERCATO - "Tutti i club hanno bisogno di vendere per comprare e va ricordato c'è anche il fair play finanziario Sì, anche noi dobbiamo far uscire i giocatori in esubero cercando di monetizzare. Abbiamo già investito in Icardi, ed è stato un grande investimento. Ora dobbiamo pensare ad essere un po' più "creativi".



MBAPPE' - "Mbappé ha chiesto innesti? Kylian lo dice perché sa che pensiamo la stessa cosa. Siamo sempre stati ambiziosi, ma oggi, prima di fare un passo, dobbiamo vedere come farlo".



TUCHEL E ALLEGRI - "Con Tuchel la situazione è molto chiara, ha fatto qualcosa di fantastico, la migliore stagione del storia del club. Il momento in cui siamo è molto difficile e per questo avremo tempo per parlare. Ha ancora dieci mesi di contratto, è normale che la gente dica che non l'ho scelto perché era lì già prima del mio arrivo, ma ho avuto la possibilità di tenerlo e no, non ho mai contattato Allegri".