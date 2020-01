La Juventus lavora al presente per pianificare il futuro. I bianconeri stanno seguendo alcuni top player per lavorare al dopo Cristiano Ronaldo. tra i profili che piacciono alla dirigenza c'è quello di Edinson Cavani, che già in questo mercato potrebbe lasciare il Psg. Secondo fichajes.com, il ds del club francese Leonardo avrebbe promesso all'attaccante che proverà a farlo partire in questi giorni. Cavani ha già espresso più volte la sua volonta di cambiare squadra per trovare più spazio: in pole c'è l'Atletico Madrid che lo prenderebbe già da subito, ma i bianconeri sono alla finestra in attesa di nuovi sviluppi.