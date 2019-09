Il Paris Saint-Germain ha diramato la propria lista per la prossima Champions League. Per la fase a gironi sarà a disposizione anche Neymar Jr, nome clou dello scorso mercato estivo e vicino al ritorno al Barcellona, oltre a Mauro Icardi, colpo dell'ultima ora per il PSG, arrivato dall'Inter. Questa la lista completa in mano a Thomas Tuchel:



PORTIERI- Keylor Navas, Sergio Rico.

DIFENSORI- Dagba, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa.

CENTROCAMPISTI- Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Ander Herrera, Gueye.

ATTACCANTI- Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi, Di MarÍa, Choupo-Moting.