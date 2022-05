Come racconta il Corriere dello Sport, il Psg è pronto ad assicurare a Paul Pogba uno stipendio almeno pari a quello da 13-14 milioni più bonus che il giocatore attualmente percepisce dai Red Devils. Ma alla Juve, Pogba sarebbe al centro del progetto tecnico di Allegri e, inoltre, tornerebbe in un ambiente familiare, cui è rimasto legato, e si troverebbe nella comfort zone ideale per rilanciarsi. Adesso è il momento delle riflessioni: il francese ha preso tempo ed intende valutare tutte le opzioni che si possono presentare per il futuro. Il Psg in primis, naturalmente. Bisognerà per forza riaggiornarsi