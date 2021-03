Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Il est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match à Bordeaux. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. #FCGBPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 3, 2021

. È rimasto a Parigi e non sarà disponibile per la partita di Bordeaux. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato”. Attraverso questa nota, il Paris Saint-Germain ha comunicato la positività al Covid-19 di Moise Kean, ex attaccante della Juventus e protagonista di una splendida stagione a Parigi. Assente per la sfida di questa sera contro il, Kean rischia di saltare anche il ritorno degli ottavi di, in programma settimana prossima.