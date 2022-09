Problemi in difesa per il: Presnel, infatti, ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Come riferisce il sito ufficiale del club parigino, Kimpembe "sarà indisponibile per circa 6 settimane e un nuovo punto sarà fatto tra 8 giorni". A rischio, dunque, anche la trasferta di Champions all'Allianz Stadium, in programma il 2 novembre, match che chiuderà la fase a gironi.