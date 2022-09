Un primo tempo complesso. Combattuto dalla Juve sì, ma chiuso con il vantaggio del Psg, 2-0. E quella sensazione di poter accelerare, segnare e vincere a piacimento della squadra francese. Qualità: tantissima. Ma la Juve tiene botta anche dopo lo stupendo vantaggio di Mbappé e ha la palla dell'1-1, fallita da Milik e da Kostic. Poi il raddoppio, dove la difesa ha sicuramente più colpe per uno svarione che contro una squadra come questa non è ammissibile.