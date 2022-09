Non poteva cominciare peggio l’avventura europea dellache perde 5 a 3 contro il Paris Saint-Germain. Amnesie difensive, errori grossolani, disattenzioni, palle perse: tutto questo si somma e porta alle 5 reti dei parigini che nel primo tempo chiudono la pratica. Nella ripresa calano i ritmi dei padroni di casa e la Juve ne approfitta per rientrare in partita con due calci piazzati trasformati da Hasa e Huijsen, quest’ultimo dagli 11 metri. A cancellare ogni speranza di rimonta, però, l’espulsione di Doratiotto a 5 minuti dalla fine.- Arrivano da tutte le parti, le responsabilità maggiori sono di chi gli sta davanti ma anche lui è poco preciso in un paio di occasioni- Tiene botta per larga parte del primo tempo, ma poi affonda anche lui come il resto del reparto arretrato. Errore in chiusura nel gol del 4-1 (Dal 46'- Bellissimo gol su punizione)- Pomeriggio disastroso. Chiamato in Primavera per portare esperienza e qualità, torna a Torino con una lezione dell'attacco parigino che difficilmente dimenticherà. Insegue, vede solo le spalle degli avversari- Vale lo stesso discorso del compagno di reparto: lascia voragini dove gli attaccanti parigini pasteggiano come sciacalli su una carcassa. Un po' meglio in fase di costruzione e pericolosità offensiva, sfiora il gol che sarebbe valso il pari e poi si toglie la soddisfazione della rete dal dischetto- Dalle sue parti il Psg trova praterie, in fase offensiva non riesce a spingere- Tra i migliori dei suoi, non fa mancare il suo apporto in fase di spinta e crea diverse occasioni pericolose- Non fa filtro, non costruisce, la partita passa tra un errore e l'altro (Dal 71' PISAPIA sv)- Troppo molle nell'azione che porta all'1 a 0 avversario, quando prova a verticalizzare le sue traiettorie rimbalzano sulla difesa parigina. Sfoga la sua frustrazione nel finale guadagnando il secondo giallo: lascia i compagni in 10 quando la rimonta sembrava ancora possibile- Suo il gol che riaccende le speranze. Bravo nell'occasione, poi poco altro (Dal 46'- Prova a dare brio alla manovra offensiva, costruisce una buona occasione)- Tocca pochi palloni, isolato là davanti. Quando ha l'occasione si rende pericoloso, molto bravo nel guadagnare un rigore- Spreca un'ottima occasione nel primo tempo, galleggia tra le linee senza mai trovare lo spunto, evanescente (Dal 53'- Ci prova, mette grinta e risveglia il reparto)- Dopo il triplice fischio il compito più arduo: sollevare il morale, cancellare il pomeriggio di oggi ed evitare il contraccolpo psicologico. Di quanto successo prima non si salva poco e nulla, giusto la reazione nel finale che è comunque un segnale