Il commento adalle colonne di Repubblica:“L’obiettivo minimo la Juventus l’ha raggiunto, vale a dire evitare un’umiliazione in casa di una squadra con cui oggi come oggi non può competere e arrivando persino a raccogliere frammenti di speranza in un pareggio che non sarebbe stato poi così campato per aria. Il risultato dice di una sconfitta stretta, spiega che quasi tutta la differenza sta nella tecnica di base (eh, Mbappé) ma anche che la Juve, se vuole, sa trovare un modo per vivere le partite, non solo per accettare quello diviverle degli altri”.