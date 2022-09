Share

di Andrea Menon, inviato a Parigi

Si va verso il 4-3-3? E come reagirà di nuovo la Juventus all'assenza di Angel Di Maria? Tanti temi in queste ore che precedono il big match, Paris Saint Germain-Juventus: è il debutto di entrambe le squadre nella Uefa Champions League, è la grande storia e il fascino della massima competizione europea. Ed è soprattutto la grande speranza bianconera che si rinnova, nonostante un momento non certamente esaltante.



Dopo le parole di Allegri e Bonucci in conferenza stampa, il nostro inviato a Parigi, Andrea Menon, ha raccolto impressioni e umori - anche sul caso Pogba -, provando a delinarea la formazione che scenderà in campo nella super sfida del Parco dei Principi.



Un occhio a quanto accaduto in queste ore, dunque, ma anche e in particolare al campo: ecco le ultime da Parigi, nel video qui in basso.