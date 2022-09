Tutto pronto per il debutto dellain: i bianconeri partono per una nuova edizione della massima competizione europea, e lo fanno direttamente da Parigi, dalla tana diLa Juve, senzae ancora colpita dalla nuova operazione di, proverà a fare di necessità virtù. Dall'altra parte, mancheràper un colpo al ginocchio, maè al rientro dal primo minuto.Il match inizierà alle 21 e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi. Sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5. Su IlBianconero.com, commenti, pre partita, diretta e post ricchissimo, con le voci direttamente dalla Francia.Allegri tentato da Vlahovic-Milik, ma si va verso un 4-3-3 con Miretti dal primo minuto. Guarda nella gallery dedicata le probabili formazioni.