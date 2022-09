I commenti alla partita die le pagelle dei quotidiani sportivi:- 6. "La prima palla buona gli arriva nella ripresa, lui impegna Donnarumma che però è all'altezza. Bissa di lì a poco. Deve crescere, però, nel lavoro di squadra".- 6. "Gli arrivano pochi palloni, ma non s'intristisce. Cerca anche la giocata di fino (sul suo colpo di tacco Ramos è decisivo), nella ripresa di testa costringe Donnarumma alla parata a mano aperta".- 6.5. "A suo merito, il colpo di tacco che quasi fa sbarellare la difesa del Psg (Sergio Ramos patrono di Parigi). È circondato e non gli viene facile divincolarsi come in altre occasioni. Ma quando ci riesce, Donnarumma deve moltiplicarsi".