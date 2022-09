Tra pochi minuti la Juventus scenderà nel prato del verde del Parc de Princes per affronatare i giganti del Psg, in quella che è la prima giornata di questa edizione della Champions League. Seguiremo in diretta tutti gli episodi da moviola, con il match che sarà diretto dall'inglese Anthony Taylor. I suoi assistenti sono invece Beswick e Nunn. David Coote è il quarto uomo, mentre al VAR troveremo i due tedeschi Marco Fritz e Christian Dingert.93' - Termina ora il match con il punteggio di 2-1 per i francesi.72' - Il Psg protesta per un presunto fallo di mani in area di Danilo che però, tocca prima con la testa e poi con la pancia.45' ST - Inizia ora la ripresa.47' PT - Termina ora la prima frazione di gara con il punteggio di 2-0.45' - Cartellino giallo anche per Miretti.25' - Ammoniti Gleison Bremer per un fallo commesso ai danni di Mbappè e Sergio Ramos per una reazione eccessiva di nervosismo.1' - Inizia il match in questo istante.