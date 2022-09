La moviola dia cura dei quotidiani sportivi in edicola oggi:- L’inglese Anthony Taylor non si scompone e dirige con personalità l’incontro. Nel primo tempo deve gestire solo un momento di tensione, intorno al ventesimo minuto, quando Sergio Ramos spintona Paredes. L’episodio è legato all’intervento di Bremer su Neymar di qualche istante prima: il brasiliano della Juventus viene giustamente ammonito, mentre Ramos si prende il cartellino per aver spintonato l’ex compagno di squadra Paredes. Al 36’ Neymar vorrebbe il rigore, ma la sua percussione in area finisce senza fallo perché Cuadrado gli appoggia una mano sul fianco senza apparentemente spingerlo. Il giallo a Miretti, nel recupero del primo tempo, è altrettanto corretto: la scivolata colpisce in pieno Neymar e dopo il pallone.Nella ripresa due gli episodi, entrambi nello spazio di un minuto. Al 27’ i francesi chiedono il rigore per un tocco di mano in area di Danilo: il tocco non c’è. Un minuto dopo lo stesso brasiliano ferma Mbappé con una manata in faccia e Taylor gli sventola il cartellino giallo. Corretto perché così facendo è stata interrotta un’occasione pericolosa.- E’ considerato uno dei migliori arbitri nel panorama europeo, ieri sera a Parigi ha avuto un paio di scivoloni (i due gialli di fila a Bremer e a Sergio Ramos, pur con motivazioni diverse, poteva farli in maniera differente, troppo passivo), ma nelle decisioni che pesano nell’economia di un match Taylor non ha sbagliato. I suoi numeri: 29 falli fischiati e 5 gialli, partita molto fisica.no rigoreNeymar cade praticamente da solo in area di rigore della Juve, nessun contatto basso con Cuadrado, a livello di busto i due si “sentono” senza infrazioni. Non è calcio di rigore.rischioMiretti con il piede a martello su Neymar,il giocatore bianconero si salva perché non affonda la gamba, la tiene morbida e non tesa toccando anche il pallone, Taylor opta per fallo e giallo, decisione che appare corretta.REGOLARENessun dubbio sulla regolarità del gol di Mbappè del 2-0: nello scambio con Hakimi, quest’ultimo è tenuto in gioco da Bonucci, non c’è bisogno del SAOT per accorgersene, facile la decisione dell’assistente numero due, Nunn.VAR: Fritz (Ger)6Supporta il collega su Neymar e Miretti, solo silent check.- TAYLOR 7 Lui e i collaboratori non sbagliano nulla. Tutto sommato, neanche la gestione dei cartellini pur dati copiosamente.