, allenatore del, presenta in conferenza stampa la sfida di domani con la. Le parole alla vigilia, raccolte da ilBianconero.com: "Ho notato dopo la nostra vittoria a Nantes che rapidamente i giocatori si sono concentrati su domani. E' una partita che non vediamo l'ora di giocare, è la prima volta che vedo tutti subito così concentrati, collettivamente e a livello individuali. Si sono preparati tutti bene. C'è voglia di iniziare questacontro questa squadra.- No. Sarebbe riduttivo dire questo anche nei confronti delle concorrenti. Ogni anno ci sono 8-9 squadre che possono vincere, tra queste ci sono squadre favorite ma che non arrivano in fondo. Come gli anni scorsi ci sono sorprese, scenari impensabili. Il club vuole vincere, ma non siamo i favoriti.- Sì, stamattina ha iniziato l'allenamento a parte, poi ha svolto tutto l'allenamento tattico e il resto in gruppo.- E' una squadra con molta esperienza, un allenatore che conosce bene la competizione. Una squadra difficile da battere, si dice sia in difficoltà, ma è difficile da gestire, creare occasioni e battere l'intensità di questi giocatori. La Juve è molto forte sulle transizioni, con giocatori forti, che vanno in profondità, hanno qualità. Ancheè forte in questo.- Stiamo crescendo, dobbiamo migliorare nel gioco e nel creare occasioni di gruppo, ma siamo in crescita.- I migliori giocatori sono in questa competizione, è difficile per questo.- E' un uomo molto esperto, molto più di me, ha la malizia che caratterizza gli allenatori italiani, che rispetto moltissimo.- Pressione in più in questa competizione no, l'ho accettata quando ho accettato questo incarico. Ho voglia di giocarmela.- Sì, è lui. La gerarchia è così, attualmente. Sono contento delle sue performance, lavora molto. Sono contento di quello che dà alla squadra.- E' un peccato che non ci sia qui al Parco dei Principi, ha scritto pagine per questo club. Non posso essere felice per il suo infortunio. Ovviamente quando è presente porta esperienza, qualità, ma sono convinto che il giocatore che lo sostituirà sarà di altissimo livello".