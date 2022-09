Sarà sold out il settore ospiti del Parco dei Principi per la sfida di questa sera tra. Secondo quanto riferito dagli inviati di Sky Sport, saranno circa 1.300 i tifosi bianconeri presenti allo stadio, pronti a incitare la squadra di Massimiliano Allegri nel match d'esordio stagionale incontro le "stelle" Kylian Mbappé, Neymar, Leo Messi e compagni. Stando a L'Equipe sono attesi anche circa 150 ultras, uno dei motivi per cui si è deciso di aumentare le misure di sicurezza.